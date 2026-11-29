Сборная Украины по баскетболу не смогла реабилитироваться за поражение от Португалии. Команда Айнарса Багатскиса уступила Черногории и усложнила себе борьбу за выход на ЧМ-2027.

Матч второго этапа квалификации состоялся на арене в Риге. Украинцы считались фаворитами в этой игре, ведь на выезде они оказались сильнее балканцев, сообщает 24 Канал.

Как развивалась игра

Начало встречи оказалось непростым для украинской команды. В первой четверти соперники активно пользовались ошибками наших баскетболистов и находили возможности для легких набранных очков.

Несмотря на это, стартовый отрезок завершился вничью – 19:19. Во второй четверти черногорцы сумели немного оторваться и ушли на большой перерыв с преимуществом в три очка – 36:33.

После перерыва украинцам не удалось перехватить инициативу. В третьей десятиминутке Черногория увеличила свое преимущество еще на четыре очка – 55:48.

В заключительной четверти сине-желтые попытались спасти ситуацию и даже выиграли этот отрезок со счетом 23:22. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы догнать соперников.

Итоговый счет встречи – 71:77 в пользу Черногории. Самым результативным в составе нашей команды стал Максим Шульга, на счету которого 17 очков.

Украина рискует потерять позиции в отборе на чемпионат мира

Напомним, что 26 ноября украинская сборная уступила Португалии на выезде со счетом 90:95.

Важно, что в обоих ноябрьских матчах украинцам не смог помочь один из лидеров команды Алексей Михайлюк. Баскетболист из Юты демонстрирует успешную серию в НБА, однако на этот раз он не вышел на площадку в составе национальной сборной.

Борьба за путевку на чемпионат мира-2027 для Украины еще не завершена. В следующем году команду ждут два чрезвычайно важных поединка: выездная встреча с Грецией и домашний матч против Португалии.

Сейчас подопечные Багатскиса занимают 3-е место в группе, которое является последним проходным на чемпионат мира.