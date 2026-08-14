Когда состоится следующий матч сборной Украины и кто станет соперником

Сборная Украины по футболу готовится к старту в новом турнире. Уже осенью "сине-желтые" постараются добиться успеха в пятом розыгрыше Лиги наций.

Начало года оказалось неудачным для нашей национальной сборной. Еще под руководством Сергея Реброва Украина не смогла выполнить задачу по выходу на чемпионат мира-2026, сообщает 24 Канал.

Когда сыграет сборная Украины

Решающим стало поражение от Швеции в марте в рамках стыковых матчей (1:3). В результате сборная не попала на "Мундиаль", а Сергей Ребров покинул свой пост.

Свои следующие матчи Украина проведет уже в конце сентября. 25-го числа наша команда сыграет на выезде, соперником станет сборная Венгрии. Встреча пройдет в Будапеште. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Этот матч станет первым из шести, которые Украина проведет в группе Лиги наций в рамках дивизиона В. Также в нашу группу попали Грузия и Северная Ирландия. Всего в сентябре-октябре наша команда сыграет целых четыре матча подряд:

25 сентября, 21:45. Венгрия – Украина

Венгрия – Украина 28 сентября, 19:00. Грузия – Украина

Грузия – Украина 2 октября, 21:45. Украина – Северная Ирландия

Украина – Северная Ирландия 5 октября, 21:45. Украина – Венгрия

Что известно о новом тренере

В новый цикл "сине-желтые" вступают под руководством первого в нашей истории иностранного тренера. В мае УАФ назначила тренером итальянца Андреа Мальдеру.

С 2016 по 2021 годы специалист уже работал в нашей сборной в роли ассистента главного тренера Андрея Шевченко. В июне Мальдера уже дебютировал на новой должности. В первом матче Андреа одержал победу, обыграв в товарищеском матче Польшу (2:0).

А вот второй товарищеский матч сборная Украины так и не доиграла. Во втором тайме при счете 1:2 в пользу Дании Кристиан Эриксен потерял сознание из-за остановки сердца. В итоге игру так и не завершили.