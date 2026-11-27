"Нулевые" и начало 10-х годов этого века стали эпохой "золотого поколения" украинского мужского биатлона. Наряду с Андреем Дериземлей на звание лидера сборной претендовал уроженец Глухова Сергей Седнев.

Седнев – один из немногих украинцев, завоевавших индивидуальное золото на этапах Кубка мира. После завершения карьеры он попробовал свои силы в тренерской деятельности, а затем перешел на работу чиновника, пишет 24 Канал.

Достижения Сергея Седнева

Лучшим годом в спортивной жизни Сергея Седнева стал 2010-й – именно тогда он поднялся на самую высокую ступеньку пьедестала почета в индивидуальной гонке Кубка мира. Это произошло на этапе в итальянском Антерсельви.

В том сезоне Седнев завоевал еще два серебра – в спринте и смешанной эстафете – и одну бронзу Кубка мира в индивидуальной гонке. Всего за карьеру в активе Седнева целых семь медалей на этом уровне.

В 2011 году Седнев входил в состав украинской четверки, завоевавшей бронзу на чемпионате мира в эстафете. Спустя годы эта награда превратилась в серебряную, когда россиян дисквалифицировали за допинг.

В 2015 году Седнев сдал положительный допинг-тест и сразу после этого завершил карьеру, учитывая полученную дисквалификацию.

Коррупционный скандал с участием Сергея Седнева

После того как житель Глухова поработал тренером, в 2021 году он присоединился к Министерству молодежи и спорта. Именно там с ним произошла крайне неприятная история.

Tribuna.com и NGL.Media в результате расследования обвинили бывшего биатлониста в содействии выигрышу тендеров предприятием, которым руководила его теща Оксана Шперик. Злоупотребления с государственными закупками могли составить сумму почти 59 миллионов гривен.

Сам Седнев отрицал, что помогал кому-либо в получении права поставлять инвентарь государственной компании, занимающейся организацией соревнований. Он называл расследование против себя заказным.