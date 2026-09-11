Сергей Стаховский после 4 лет службы уволился в запас

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский, который в свое время входил в топ-40 мирового рейтинга, был мобилизован в ряды Сил обороны в самом начале полномасштабного российского вторжения. Он сделал это, несмотря на наличие основания для отсрочки – в виде троих несовершеннолетних детей.

В течение четырех лет бывший спортсмен помогал защищать родную страну. Но сейчас он принял решение уйти в запас, пишет 24 Канал.

Что известно о демобилизации Сергея Стаховского

Последние два с половиной года Стаховский работал в различных направлениях в Центре специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины. Еще до этого, с начала большой войны, он также помогал этой оборонной структуре на волонтерских началах.

Начинал свой боевой путь Стаховский в Национальной гвардии, хотя до этого, еще до нападения россиян на Украину в феврале 2022 года, записался в территориальную оборону.

10 сентября 2026 года командир бывшего теннисиста подписал приказ о демобилизации мастера-сержанта Стаховского в запас.

Почему будет заниматься Стаховский

Спортсмен заявил, что теперь сможет полноценно заняться своим винодельческим бизнесом. За время службы его виноградники в Закарпатье "стали плохо себя чувствовать, потому что он не мог уделять этому больше внимания".

Стаховский также часто участвует в благотворительных проектах, в том числе совместных с Элиной Свитолиной.

У теннисиста, прославившегося сенсационной победой над Роджером Федерером на Уимблдоне в 2013 году, трое детей: дочь Таисия, сыновья Никифор и Алекс. Крестным отцом Алекса является известный футболист и бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.