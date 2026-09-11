В течение четырех лет бывший спортсмен помогал защищать родную страну. Но сейчас он принял решение уйти в запас, пишет 24 Канал.
Что известно о демобилизации Сергея Стаховского
Последние два с половиной года Стаховский работал в различных направлениях в Центре специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины. Еще до этого, с начала большой войны, он также помогал этой оборонной структуре на волонтерских началах.
Начинал свой боевой путь Стаховский в Национальной гвардии, хотя до этого, еще до нападения россиян на Украину в феврале 2022 года, записался в территориальную оборону.
10 сентября 2026 года командир бывшего теннисиста подписал приказ о демобилизации мастера-сержанта Стаховского в запас.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Почему будет заниматься Стаховский
Спортсмен заявил, что теперь сможет полноценно заняться своим винодельческим бизнесом. За время службы его виноградники в Закарпатье "стали плохо себя чувствовать, потому что он не мог уделять этому больше внимания".
Стаховский также часто участвует в благотворительных проектах, в том числе совместных с Элиной Свитолиной.
У теннисиста, прославившегося сенсационной победой над Роджером Федерером на Уимблдоне в 2013 году, трое детей: дочь Таисия, сыновья Никифор и Алекс. Крестным отцом Алекса является известный футболист и бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.