Упродовж чотирьох років колишній спортсмен допомагав боронити рідну країну. Але зараз він ухвалив рішення звільнитися у запас, пише 24 Канал.

Що відомо про демобілізацію Сергія Стаховського

Останні два з половиною роки Стаховський працював на різних напрямках у Центрі спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України. Ще до цього від початку великої війни він також допомагав цій оборонній структурі на волонтерських засадах.

Розпочинав бойовий шлях Стаховський у Національній гвардії, хоча до цього, ще перед нападом росіян на Україну у лютому 2022 року, записався до територіальної оборони.

10 вересня 2026 року командир колишнього тенісиста підписав наказ про демобілізацію майстра-сержанта Стаховського у запас.

Чим займатиметься Стаховський

Спортсмен заявив, що тепер зможе повноцінно зайнятися своїм виноробним бізнесом. За час служби його виноградники на Закарпатті "погано стали себе почувати, бо не міг приділяти цьому більше уваги".

Стаховський також часто бере участь у благодійних проєктах, зокрема й спільних з Еліною Світоліною.

У тенісиста, який знаменитий сенсаційною перемогою над Роджером Федерером на Вімблдоні у 2013 році, є троє дітей: донька Таїсія, сини Никифор та Алекс. Хрещеним батьком Алекса є відомий футболіст та колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров.