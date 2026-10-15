90 лет тюрьмы за камеры в раздевалке: в США строго наказали известного тренера по гимнастике

В США бывшего тренера по гимнастике Шона Гарднера приговорили к 90 годам лишения свободы за тайную съемку несовершеннолетних учениц. В ходе расследования также были выявлены обвинения в ненадлежащем поведении тренера.

Федеральный судья назначила 39-летнему Гарднеру максимальное наказание по каждому из трех пунктов обвинения. Дело получило огласку после того, как ФБР обнаружило видеозаписи и фотографии детей, а бывшие воспитанницы тренера рассказали о его поведении во время занятий, пишет ESPN.

Как тренер тайно снимал несовершеннолетних учениц

Гарднер признал, что с декабря 2017 года по апрель 2018-го установил скрытую камеру в ванной комнате гимнастической студии в городе Первис, штат Миссисипи. С ее помощью он тайно снимал своих несовершеннолетних учениц.

На записях были зафиксированы как минимум 10 детей, в частности во время раздевания и пребывания обнаженными. Правоохранители обнаружили материалы на компьютерах тренера спустя несколько лет, когда расследовали заявления о сексуальном насилии над гимнастками в штате Айова.

В ходе обыска следователи изъяли около 50 видеозаписей и 400 фотографий. Федеральный судья Кристи Джонсон приговорила Гарднера к 30 годам лишения свободы по каждому из трех пунктов обвинения в производстве материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми. Общий срок наказания составляет 90 лет.

Бывшие ученицы рассказали о поведении тренера

Отдельные обвинения касаются работы Гарднера в Институте гимнастики и танца Чоу в Вест-Де-Мойн, штат Айова. Бывшие воспитанницы заявляли, что тренер позволял себе неуместные шутки, расспрашивал подростков об интимной жизни и ненадлежащим образом прикасался к ним во время тренировок.

Одна из гимнасток, Либерти Рейнс, рассказала CBS News, что ученицы привыкли к его поведению. По ее словам, во время занятий тренер обнимал девушек, целовал их в лоб и хлопал по ягодицам.

В 2022 году американский центр SafeSport временно отстранил Гарднера после заявления одной из гимнасток о сексуальном насилии. Впоследствии клуб Чоу уволил его.

По данным SafeSport, руководство клуба и другие тренеры знали об обвинениях в сексуальных домогательствах, но не сообщили о них организации в соответствии с ее правилами.

В то же время по заявлениям о сексуальном насилии в Айове Гарднеру не предъявляли уголовных обвинений. Гражданские иски против него, USA Gymnastics и Chow's Gymnastics остаются на рассмотрении.