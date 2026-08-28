Стучит в двери сборной: нападающий из Украины забил супергол в Лиге Европы и продолжил впечатляющую серию

Во всех трех еврокубках завершился квалификационный этап сезона 2026/2027. В Лиге Европы особое внимание было приковано к Андерлехту.

В последнем матче отборочного турнира бельгийцы сыграли против казахстанского Кайрата. Основной интерес в Андерлехте вызывает присутствие украинского нападающего Даниила Сикана, сообщает 24 Канал.

Как Сикан забил Кайрату

В первом матче "фиолетовые" обыграли соперника со счетом 3:0 на выезде, поэтому перед второй игрой были явными фаворитами. Сикан тогда отличился голом, поэтому снова вышел в стартовом составе Андерлехта.

В итоге домашняя встреча также далась бельгийцам легко. Клуб из Брюсселя снова забил три "сухих" гола, а одним из героев поединка стал как раз Данило.

После перерыва нападающий забил второй мяч в матче, причем сделал это очень красиво. Сикан техничным движением обошел двух соперников и с острого угла "прошил" вратаря Кайрата.

Как Сикан поразил ворота в Лиге Европы: смотреть видео

Интересно, что уже через минуту после гола тренер Андерлехта снял украинца с поля. Этим мячом футболист продолжил яркую серию в этом сезоне в Европе.

Данило отыграл уже шестой матч за бельгийцев в Лиге Европы и в пяти из них ему удалось забить. Однако в двух играх чемпионата страны Данило пока не поражал ворота соперников.

Что известно о Сикане

Напомним, что Сикан перешел в Андерлехт в январе этого года из Трабзонспора. Турки получили около 4 миллионов евро за 25-летнего футболиста.

В 11 матчах прошлого сезона за брюссельцев он забил дважды. Ранее Сикан выступал за Карпаты, Мариуполь, Ганзу, Шахтер и Трабзонспор. Кроме того, Даниил имеет в своем активе 7 матчей и один гол за сборную Украины.

Вероятно, с такой формой нападающий сможет вернуться в национальную команду впервые за три года. Напомним, что в конце сентября Украина начнет свой путь в Лиге наций.

Соперниками "сине-желтых" станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Ранее мы рассказывали, какую зарплату получает Андреа Мальдера в сборной Украины.