"Нас знают только благодаря ему": правительство Португалии встало на защиту Криштиану Роналду

Министр экономики Португалии выступил с заявлением по поводу скандала с Криштиану Роналду в сборной Португалии. Он заявил, что футболист играет очень важную роль для международного имиджа страны.

Слова представителя правительства Португалии приводит издание Observador. Мануэл Кастру Алмейда заявил, что футболист – важный актив для бренда Португалии.

Что сказал министр экономики Португалии о Роналду

Алмейда отметил, что Роналду оказывает огромное влияние на повышение ценности бренда Португалии в мире. Несомненно, именно Криштиану является самым известным португальцем в мире.

Многие люди знают Португалию только благодаря Криштиану Роналду. Поэтому было бы хорошо, чтобы Португалия могла и в дальнейшем рассчитывать на такой ценный актив,

– отметил министр экономики Португалии.

Он подчеркнул, что Роналду придает безграничный потенциал бренду страны, поэтому к ситуации со скандалом, произошедшим с игроком в сборной, нужно подходить с хладнокровием, ведь терять такой актив недопустимо.

Как разгорался скандал с Роналду в сборной Португалии

Скандал в сборной Португалии начался с того, что главный тренер команды Жорже Жезуш не выпустил Роналду на матч со сборной Норвегии. А после этого еще и заявил, что Криштиану не будет играть с начала матча против Дании. После этого игрок покинул расположение национальной команды.

По поводу этого скандала высказалось очень много людей. В частности, тренер сборной Португалии заявил, что ни один футболист не может ставить себя выше команды. А " местная федерация футбола " сделала заявление по поводу сложившейся ситуации. По информации португальских СМИ, она хочет примирить игрока с тренером.

Кроме того, некоторые СМИ в Португалии сообщали, что причиной ухода Роналду из сборной является не только конфликт с тренером, но и то, что в юношескую сборную Португалии был выбран не вызвали его сына. Ранее юноша постоянно привлекался в сборную Португалии U-16.