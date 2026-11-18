Бывший украинский теннисист и военнослужащий Сергей Стаховский отреагировал на скандальное интервью Виталия Кима. Министр по делам ветеранов сделал шокирующее заявление о возвращении ветеранов с фронта.

Свое мнение о словах Виталия Кима Сергей Стаховский изложил в социальной сети Threads. В своем посте он также обратился к украинским теннисисткам Элине Свитолиной и Марте Костюк.

Что написал Стаховский

Бывший украинский теннисист и военнослужащий Сергей Стаховский, который был демобилизован в запас в начале осени 2026 года, отреагировал на скандальное интервью министра по делам ветеранов Украины Виталия Кима. Он сказал, что после возвращения украинских военных с фронта в Украине возрастет преступность.

Элина, тебе "крыша" нужна? Я просто занимаю очередь, потому что говорят, надо идти в криминал. Кстати, Марта, тебя это тоже касается,

– иронично написал Стаховский.

Что известно о скандальном заявлении Кима

Министр по делам ветеранов Виталий Ким оказался в эпицентре скандала после интервью, в котором заявил о возможном росте уровня преступности из-за возвращения ветеранов с фронта. Журналистка спросила у чиновника, насколько реальна угроза роста преступности после возвращения военных, если они не смогут найти работу и достаточно зарабатывать.

Это точно будет. Так было после каждой войны. Люди возвращаются с определенными навыками, с пониженным чувством риска и повышенным чувством справедливости. Это касается не только криминала, но и социальной напряженности, революций, других процессов,

– заявил Виталий Ким.

Слова министра вызвали значительное возмущение среди военных, волонтеров и общественных деятелей. Кима обвинили в предвзятом отношении к защитникам и призвали уйти в отставку.