Призовые в одиночном разряде составили основную часть: сколько заработала Костюк на US Open-2026

Украинская теннисистка Марта Костюк выбыла на стадии четвертого раунда Открытого чемпионата США. Выход в 1/8 финала принес нашей соотечественнице немалый гонорар.

В матче против чемпионки Уимблдона Линды Носковой Марта Костюк несколько раз выходила из безвыходных ситуаций, однако все же покинула US Open-2026. О том, сколько денег принес турнир украинской теннисистке, пишет 24 Канал.

Гонорар Марты Костюк на US Open-2026

Вторая ракетка Украины выступала в двух разрядах – парном и одиночном. В дуэте с румынской спортсменкой Еленой Габриэлой Русе она дошла до второго круга, на матч которого теннисистки не вышли. Это выступление принесло обеим по 25 тысяч долларов.

Гораздо более солидными оказались финансовые доходы Марты в одиночном турнире. Там 24-летняя теннисистка сумела выиграть три матча и дойти до четвертого круга. Поражение от Линды Носковой принесло Костюк еще 480 тысяч долларов, пишет официальный сайт US Open.

Общий гонорар украинки составил 505 тысяч долларов до вычета налогов.

Что дальше для Марты Костюк

У киевлянки еще остаются шансы на Открытом чемпионате США по теннису. Если американка Ива Йович или японка Наоми Осака не выиграют турнир, Костюк впервые в карьере войдет в топ-10 мирового рейтинга.

Вероятно, наша землячка покинет Северную Америку. На данный момент Марта числится в заявке турнира WTA 500, который стартует 14 сентября в мексиканском городе Гвадалахара.