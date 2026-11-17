Андреа Мальдера показал худший старт среди всех тренеров сборной Украины в официальных матчах. На этом фоне в СМИ начали обсуждать его отставку.

Свою кандидатуру на замену итальянцу предложил и бывший игрок сборной Украины и киевского Динамо Владислав Ващук. Об этом он заявил в интервью изданию Украинский футбол.

Кто, по мнению Ващука, должен возглавить сборную Украины

Владислав Ващук считает, что сборную Украины должен возглавить украинский тренер. Бывший игрок сборной Украины и киевского Динамо видит на этой должности именно Мирона Маркевича.

Насколько я понимаю, ему предлагали эту должность. Разговор о Мироне Маркевиче точно был, он даже приезжал в УАФ. Впрочем, тогда что-то не сложилось,

– отметил Ващук.

По его словам, он не знает, согласился бы Маркевич уже сейчас возглавить сборную Украины. По мнению Ващука, специалист, наверное, рассмотрел бы такое предложение.

Что известно о выступлениях сборной Украины в Лиге наций

Во вторник, 17 ноября, сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа Лиги наций 2026/27. В матче против сборной Грузии украинцы будут бороться за то, чтобы сохранить третье место в своей группе.

Третье место означает, что украинцы точно останутся в Дивизионе В и не будут играть в плей-офф с командой из дивизиона С. Украинцы потерпели три поражения подряд в Лиге наций и из-за этого лишились шансов даже на второе место в своей группе. Это означает, что во время жеребьевки отборочного турнира на Евро-2028 Украина будет в третьей корзине.