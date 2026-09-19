Чемпион Европы Чепурный в заявке: состав сборной Украины на ЧМ по спортивной гимнастике

В следующем месяце сильнейшие гимнасты планеты прибудут в Нидерланды, чтобы определить чемпионов мира. Там будут и украинцы.

Украинский флаг будут представлять десять наших соотечественников. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации World Gymnastics.

Кто из украинцев поедет на чемпионат мира

В команде нашлось место для самых титулованных спортсменов, имеющих украинское спортивное гражданство: олимпийского чемпиона Рио-2016 Олега Верняева и чемпиона Европы-2026 Назара Чепурного.

Состав сборной Украины на ЧМ-2026

Мужчины: Владислав Грико, Назар Чепурный, Олег Верняев, Богдан Супрун, Никита Мельников.

Владислав Грико, Назар Чепурный, Олег Верняев, Богдан Супрун, Никита Мельников. Женщины: Диана Лобок, Марианна Кинюк, Богдана Ковалева, Анастасия Лев, Кристина Грудецкая.

Отметим, что для Чепурного эти соревнования пройдут на фоне скандала, связанного с его финансированием. После успешного выступления на континентальном первенстве в Хорватии гимнаст сообщил, что в Министерстве молодежи и спорта Украины и в Украинской федерации гимнастики нашлись средства на оплату его подготовки.

Что еще поедет на ЧМ по спортивной гимнастике

В Роттердаме в составе других команд с 17 по 25 октября будут соревноваться также и другие украинцы.

За хорватскую сборную выступит серебряный призер Олимпиады-2024 Илья Ковтун, который в августе заявил, что в новой стране к нему относятся лучше, чем в Украине.

Немецкую сборную представит Радомир Стельмах.