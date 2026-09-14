"Сложно конкурировать": министр спорта рассказал, как Зеленский поддерживает спортсменов во время войны

Украина продолжает бороться за свою независимость в условиях полномасштабной войны против России. При этом отечественный спорт продолжает жить своей жизнью.

Украинцы продолжают выступать на международных турнирах и проводить внутренние соревнования. При этом государство активно помогает им в финансировании их нужд, сообщает Tribuna.

Что Бедный сказал о Зеленском

Матвей Бедный уже почти три года возглавляет Министерство молодежи и спорта. Сначала он был назначен исполняющим обязанности вместо Вадима Гутцайта.

А в 2024 году Бедный полноценно занял эту должность и остался на ней, несмотря на смену правительства и премьер-министра. Матвей подробнее рассказал о роли президента Украины Владимира Зеленского в поддержке спорта.

Президент очень активно поддерживает спорт и уделяет этому большое внимание. Было бы совершенно неправильно сказать, что спорт во время войны не актуален. Для президента это абсолютно точно, особенно все, что касается детского, массового спорта и спорта высоких достижений. Так же касается и всех наших премьер-министров. Они также понимают важность этого направления. Хотя, когда мы говорим о подготовке к зиме и состоянии критически важной инфраструктуры, сложно бороться за внимание,

– заявил Бедный.

Выступают ли россияне на международных турнирах

Отметим, что среди задач Министерства молодежи и спорта есть не только организация участия украинцев в турнирах, но и недопуск россиян к соревнованиям. Собственно, многие федерации запрещают спортсменам из страны-террористки выступать под своим флагом.

Команды из России дисквалифицированы со соревнований на время войны против Украины. Зато отдельных спортсменов допускают к турнирам при условии "нейтрального" статуса.

Ранее "новую любовницу Путина" потребовали отстранить от международных турниров по фигурному катанию. Камила Валиев имеет скандальную репутацию и открыто поддерживает президента России.