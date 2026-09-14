Українці продовжують виступати на міжнародних турнірах та проводити внутрішні змагання. При цьому держава активно допомагає їїм у фінансувнні потреб, повідомляє Tribuna.

Що Бідний сказав про Зеленського

Матвій Бідний вже майже три роки очолює міністерство молоді та спорту. Спочатку його було призначено виконуючим обов'язки замість Вадима Гутцайта.

А у 2024-му Бідний повноцінно обійняв цю посаду та залишився на ній попри зміну уряду та прем'єр-міністра. Матвій детальніше розповів про роль президента України Волдимира Зеленського у підтримці спорту.

Президент дуже активно підтримує спорт і приділяє цьому велику увагу. Буде абсолютно неправильно сказати, що спорт під час війни не на часі. Для президента абсолютно точно, особливо все, що стосується дитячого, масового спорту та і спорту вищих досягнень. Так само і всі наші прем’єр-міністри. Вони також розуміють важливість цього напрямку. Хоча коли ми говоримо про підготовку до зими та стан критичної інфраструктури, складно конкурувати за фокус уваги,

– заявив Бідний.

Чи виступають росіяни на міжнародних турнірах

Відзначимо, що серед завдань міністерства молоді та спорту є не тільки організація участь українців на турнірах, а ще і недопуск росіян до змагань. Власне, чимало федерацій забороняють атлетам з країни-терористки виступати під своїм прапором.

Команди з Росії дискваліфіковані зі змагань на час війни проти України. Натомість індивідуальних спортсменів допускають до турнірів за умви "нейтрального" статусу.

Раніше "нову коханку Путіна" зажадали усунути від міжнародних турнірів з фігурного катання. Каміла Валієв має скандальну репутацію та відкрито підтримує президента Росії.