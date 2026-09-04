Намного дешевле, чем Забарный: стало известно, сколько стоит Мудрик
Михаил Мудрик продолжает полноценное возвращение в профессиональный футбол после допинговой дисквалификации. Украинский футболист теперь стал одним из лидеров трансферного рынка.
Окно трансферов футболистов в рамках ведущих европейских чемпионатов закрылось. Но не для оценки стоимости игроков, в том числе и Михаила Мудрика, пишет 24 Канал.
Во сколько теперь оценивают Мудрика
Михаил Мудрик впервые за более чем год получил оценку на портале Transfermarkt. Теперь его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
На пике, в марте 2023 года, футболиста оценивали в 60 миллионов. Отметим, что сейчас Мудрик занимает 5–9-е место по номинальной стоимости среди украинских футболистов.
В такую же сумму аналитики портала оценивают Владислава Ваната, Артема Довбика и Виктора Цыганкова. Самым дорогим из наших соотечественников является Илья Забарный – 42 миллиона евро.
В последний день трансферного окна Мудрик стал футболистом Тоттенхэма. Сообщалось, что Михаил отдавал предпочтение аренде в Лидсе, однако для Челси более выгодным оказалось арендное соглашение с Тоттенхэмом.
Если Михаил сумеет хорошо проявить себя в новой команде, то руководство "шпор" может активировать право на выкуп 25-летнего вингера. Цена вопроса – 75 миллионов фунтов стерлингов.
Что еще известно о переходе Мудрика в Тоттенхэм
Одновременно с украинцем в новую команду перешел бывший защитник Челси Тосин Адарабийо. За 28-летнего англичанина заплатили 11,65 миллиона евро.
Михаил уже выразил восторг от возможности вновь работать под руководством итальянского тренера Роберто Де Дзерби, с которым он знаком по периоду в Шахтере.