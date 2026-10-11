После травмы в составе сборной: Судаков забил свой первый гол за Бенфику в этом сезоне (видео)

Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков забил свой первый гол за "орлов" в этом сезоне. И это после травмы, полученной в составе сборной.

Футболист отличился забитым мячом в матче против Витории из Гимарайнша. Игрок мог и не принять участие в матче, поскольку получил травму в составе сборной Украины, сообщает 24 Канал.

Как сыграл Судаков против Витории

Матч 8-го тура чемпионата Португалии против Витории из Гимарайнша Судаков начал на скамейке запасных. На поле он вышел на 73-й минуте при счете 1:0 в пользу "орлов". И спустя 2 минуты после выхода на поле украинец отличился забитым голом.

Гол Судакова: смотрите видео

Судаков принял мяч на линии штрафной площадки и точно пробил по воротам. Именно этот гол удвоил преимущество лиссабонцев и установил окончательный счет матча – 2:0 в пользу Бенфики.

Для украинца это первый гол за "орлов" в этом сезоне и вообще в 2026 году. Еще раньше он отличился голевой передачей. А всего он провел 14 матчей за лиссабонцев в этом сезоне.

Что известно о выступлениях Судакова за клуб и сборную в этом сезоне

С приходом в Бенфику нового тренера, Марку Сильвы, Судаков вернулся в основной состав "орлов" и регулярно получал игровую практику. В отличие от Анатолия Трубина, которого тренер посадил на скамейку запасных. Впрочем, 10-й номер "орлов" не отличался результативностью и постепенно терял доверие тренера.

Судаков получил вызов в сборную Украины от Андреа Мальдеры на сентябрьско-октябрьские матчи Лиги наций. Правда, в национальной команде Георгий играл преимущественно не на своей родной позиции центрального полузащитника, а на позиции левого вингера. Однако именно Судаков отличился голевой передачей в победном матче Украины против Венгрии. После его подачи забил Сикан.

Впрочем, в матче против Северной Ирландии Судаков получил травму и досрочно покинул сборную Украины. Он пропустил матч против Венгрии. В клубе также опасались, что он не выйдет на поле в матче против Витории из Гимарайнша. Однако украинец восстановился после травмы и забил гол.