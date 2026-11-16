Свитолина уступила россиянке: что произошло в финале итогового турнира WTA

Элина Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA. Однако в финале она уступила россиянке Мирре Андреевой.

Матч между украинкой и представительницей страны-агрессора, имеющей нейтральный статус, состоял всего из двух сетов, сообщает 24 Канал. Свитолина продемонстрировала характер, но, к сожалению, выиграть не смогла.

Каким оказался финал Итогового турнира WTA 2026

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла одержать победу на Итоговом турнире WTA 2026 в США. Она потерпела поражение от нейтральной спортсменки с российским паспортом Мирры Андреевой со счетом 0:2 (5:7, 3:6).

Поединок длился чуть менее 2 часов. Андреева удачно начала встречу и повела 2:0. Свитолиной пришлось сравнивать счет, что она и сделала, а позже даже вышла вперед – 3:2. В итоге первый сет дошел до счета 5:5. Там украинка проиграла гейм на своей подаче, а затем Андреева взяла еще один и выиграла 7:5.

Второй сет также начался с победного гейма для россиянки. Правда, Элина и здесь отыгралась и вышла вперед. Но все же Свитолина уступила Андреевой при счете 2:4. А заключительный 9-й гейм проиграла на своей подаче. Итог второго сета – 6:3 в пользу россиянки.

Что известно о выступлении Свитолиной на Итоговом турнире

Для Свитолиной это был третий финал Итогового турнира в карьере. Она выиграла эти соревнования в 2018 году, а в следующем сезоне уступила австралийке Эшли Барти.

Из-за поражения от Андреевой украинка останется на шестом месте в рейтинге теннисисток WTA. Однако выход в финал – уже огромное достижение. Особенно учитывая, как легко Свитолина победила в полуфинале. А перед этим в заключительном матче группового этапа выиграла принципиальное противостояние у Арины Сабаленко, которая запомнилась хамским поведением в отношении украинцев.