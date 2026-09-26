"Пойду дальше на Усика": Фьюри сделал громкое заявление о бое с Джошуа

Британский супертяжеловес (свыше 90,72 килограмма) Тайсон Фьюри вновь высказался по поводу возможного очередного боя против Александра Усика. Он решил "посмотреть за спину" следующему сопернику.

На днях официально стало известно, что следующий бой Фьюри проведет 11 декабря в Кардиффе против Энтони Джошуа. В интервью для YouTube-канала FurociTV британский боксер поделился грандиозными планами.

Что Фьюри сказал об Усике

Бывший соперник Александра, а также Владимира Кличко заверил, что одержит победу над Джошуа и впоследствии снова сразится с 39-летним украинцем.

А потом я хочу его сенсея, Усика – кроличьи зубы. Но хочу бой с ним в Америке, где будет честное судейство. Я выиграл первые два боя с ним и точно забрал бы решение там, где судят честно. и точно взял бы победу по очкам там, где судят честно. Но сейчас Эй-Джей для меня – это просто тяжелый мешок: выбью из него все и пойду дальше на Усика,

– отметил Тайсон.

Фьюри также сказал несколько слов о дате возможной третьей встречи на ринге с Усиком. Подходящим моментом "Цыганский король" считает март следующего года.

Реален ли бой Усик – Фьюри 3

Напомним, что Тайсон уже вызвал украинца на очередные 12 раундов на ринге.

В конце августа директор команды украинского боксера Сергей Лапин заявил, что после боя с Уайлдером команда Усика готова рассмотреть вариант с трилогией против Фьюри.