Бывший тренер Гвоздика ожидает от Усика того, что не удалось Мухаммеду Али: о чем речь

Известный американский тренер по боксу поделился своими ожиданиями относительно завершающего этапа карьеры Александра Усика. Специалист хочет, что украинец остался непобедимым.

Тренер, который когда-то привел Александра Гвоздика к титулу в полутяжелом весе, отметил, что предпочитает наблюдать за счастливым финалом спортивного пути Усика. Его цитирует сайт Boxing News Online.

От чего Атлас предостерег Усика

Тренер привел примеры, когда другие представители супертяжелого веса (свыше 90,72 килограмма) слишком поздно принимали трудное решение "повесить перчатки на гвоздь", что негативно сказывалось на их здоровье и профессиональном рекорде.

Я просто хочу, чтобы Усик сделал то, что удалось далеко не каждому большому боксеру: ушел на пенсию на пике своей карьеры. Ушел целым, здоровым и оставил после себя ту память, которой, по нашему мнению, он заслуживает. Большой Джо Луис не смог этого сделать. Большой Мухаммед Али не смог этого сделать,

– сказал Атлас.

Эксперт добавил, что, несмотря на пожелания, не он, а именно Усик будет принимать важное решение. Однако американец считает, что в настоящее время украинский боксер начинает склоняться к завершению карьеры.

Что об этом говорит сам Усик

Недавно 39-летний боксер дал интервью изданию The Athletic. Там он отметил, что сейчас рассматривает вариант "последнего танца" в спорте. Он не исключает возможности сразиться с американцем Деонтеем Уайлдером в организации Zuffa Boxing.

В то же время украинец намекнул, что когда он уйдет, это решение будет окончательным. Александр сказал, что понимает боксеров, которые сначала заканчивают карьеру, а потом возвращаются. По его мнению, покончить со спортом очень тяжело психологически.