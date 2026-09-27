"Все было прозрачно": в Португалии опровергли коррупцию при трансфере Бондаренко в Аль-Ахли

Бывший спортивный директор клуба "Аль-Ахли", представляющего Саудовскую Аравию, Руи Педру прокомментировал подписание контракта с Артемом Бондаренко. Специалист рассказал, как все происходило.

Футболист сборной Украины сразу после подписания контракта оказался в неприятной ситуации, поскольку местная публика была настроена против него. Для издания A Bola ситуацию прокомментировал один из бывших руководителей клуба Руи Педру.

Что сказал Педру о покупке Бондаренко у Шахтера

По словам португальского специалиста, который покинул клуб вскоре после подписания контракта с украинцем, он не был вовлечен в обсуждения в соцсетях, но вскоре ситуация вышла из-под контроля.

Когда я понял, что здесь есть что-то более скоординированное, именно тогда и появилась эта новость о подозрениях в коррупции в связи с трансфером Артема Бондаренко. Это совершенно абсурдно. Все трансферы должны получить техническое и финансовое одобрение Центра передового опыта по подбору игроков,

– отметил Педру.

Функционер отметил, что футбольный орган оценил трансфер полузащитника из Украины на сумму 14 миллионов евро, тогда как его трансфер стоил 7 миллионах, что нивелирует коррупционные риски.

"Поэтому это полная чепуха, не имеющая никакого смысла. Все было сделано максимально прозрачно", – добавил Педру.

Напомним, что в начале сентября Аль-Ахли объявил о прекращении сотрудничества со спортивным директором Педру, который занимался трансфером футболиста Шахтера.

Что сейчас происходит в карьере Бондаренко

Несколько недель назад у Артема возник конфликт с болельщиками своего клуба. В том матче украинец отличился результативным действием, а Аль-Ахли выиграл со счетом 5:0.

Отметим, что футболист перешел в Аль-Ахли в августе на правах аренды с обязательным выкупом. За это время Бондаренко провел четыре матча во всех турнирах.