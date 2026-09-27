Футболіст збірної України одразу після підписання потрапив у неприємну ситуацію, оскільки місцева публіка була вороже налаштована проти нього. Для видання A Bola ситуацію прокоментував один з колишніх керівників клубу Руї Педру.

Що сказав Педру про купівлю Бондаренка з Шахтаря

За словами португальського фахівця, який покинув клуб невдовзі після підписання українця, він не був занурений у розмови у соцмережі, але невдовзі ситуація стала неконтольованою.

Коли я зрозумів, що тут є щось більш скоординоване, саме тоді й з’явилася ця новина про підозри в корупції у зв’язку з трансфером Артема Бондаренка. Це абсолютно абсурдно. Усі трансфери мають отримати технічне та фінансове схвалення Центру передового досвіду з підбору гравців,

– зазначив Педру.

Функціонер зазначив, що футбольний орган оцінив трансфер півзахисника з України на суму 14 мільйонів євро, тоді як його трансфер коштував 7 мільйонів, що нівелює корупційні ризики.

"Тому це цілковита нісенітниця, яка не має жодного сенсу. Усе було зроблено максимально прозоро", – додав Педру.

Нагадаємо, що на початку вересня Аль-Ахлі оголосив про припинення співпраці зі спортивним директором Педру, який займався трансфером футболіста Шахтаря.

Що наразі відбувається у кар’єрі Бондаренка

Кілька тижнів тому в Артема виник конфлікт з уболівальниками свого клубу. У тому поєдинку українець відзначився результативною дією, а Аль-Ахлі виграв з рахунком 5:0.

Зазначимо, що футболіст перейшов у Аль-Ахлі у серпні в оренду з обов’язковим викупом. За цей час Бондаренко провів чотири матчі в усіх турнірах.