Український півзахисник опинився у центрі корупційного скандалу з перших днів свого перебування у Аль-Ахлі. Ввечері 4 вересня захищати свого підопічного довелось тренеру команди, пише 24 Канал.

Інцидент Бондаренка та фанатів Аль-Ахлі

Новачок клубу з’явився з перших хвилин поєдинку національного чемпіонату проти Ер-Ріяду (5:0). Українець відзначився результативною дією, оскільки за рахунку 3:0 у другому таймі Артема збили у карному майданчику суперника. Айвен Тоні збільшив перевагу.

Попри це, чимала кількість уболівальників домашньої команди освистувала свого футболіста під час матчу. Особливо – під час відходу гравців на перерву.

Свист фанатів Аль-Ахлі на адресу Артема Бондаренка: дивіться відео

На прессконференції у ситуацію втрутився головний тренер Аль-Ахлі Марино Пушич, який раніше працював з Бондаренком у Шахтарі.

Я знаю, наскільки сильно вболівальники Аль-Ахлі люблять свій клуб, але сьогодні їхня поведінка мене засмутила. Тиждень тому вони вітали гравця, а сьогодні вже не підтримували його,

– сказав Пушич після матчу.

Додатково фахівець зазначив, що довіряє 26-річному футболісту.

Чому виник конфлікт уболівальників із Бондаренком

Фанати аравійського клубу одразу після трансферу вороже сприйняли прихід українця. Вболівальники незадоволені трансферною політикою клубу та вважають, що Бондаренко не посилить команду.

На початку вересня Аль-Ахлі оголосив про припинення співпраці зі спортивним директором Руем Педру, який займався трансфером футболіста Шахтаря.

За інформацією саудівського журналіста Халіда Аль-Захрані, в Аль-Ахлі готові достроково припинити оренду українського хавбека або взагалі не заявляти його на матчі чемпіонату Саудівської Аравії.