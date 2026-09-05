Украинский полузащитник оказался в центре коррупционного скандала с первых дней своего пребывания в Аль-Ахли. Вечером 4 сентября защищать своего подопечного пришлось тренеру команды, пишет 24 Канал.

Инцидент с Бондаренко и болельщиками Аль-Ахли

Новичок клуба появился на поле с первых минут матча национального чемпионата против Эр-Рияда (5:0). Украинец отличился результативным действием: при счете 3:0 во втором тайме Артема сбили в штрафной площадке соперника. Айвен Тони увеличил преимущество.

Несмотря на это, немалое количество болельщиков хозяев освистало своего футболиста во время матча. Особенно – когда игроки уходили на перерыв.

Свист фанатов Аль-Ахли в адрес Артема Бондаренко: смотрите видео

На пресс-конференции в ситуацию вмешался главный тренер Аль-Ахли Марино Пушич, который ранее работал с Бондаренко в Шахтере.

Я знаю, насколько сильно болельщики Аль-Ахли любят свой клуб, но сегодня их поведение меня огорчило. Неделю назад они приветствовали игрока, а сегодня уже не поддерживали его,

– сказал Пушич после матча.

Кроме того, специалист отметил, что доверяет 26-летнему футболисту.

Почему возник конфликт болельщиков с Бондаренко

Фанаты аравийского клуба сразу после трансфера враждебно отнеслись к приходу украинца. Болельщики недовольны трансферной политикой клуба и считают, что Бондаренко не усилит команду.

В начале сентября Аль-Ахли объявил о прекращении сотрудничества со спортивным директором Руэму Педру, который занимался трансфером футболиста Шахтера.

По информации саудовского журналиста Халида Аль-Захрани, в Аль-Ахли готовы досрочно прекратить аренду украинского полузащитника или вообще не заявлять его на матчи чемпионата Саудовской Аравии.