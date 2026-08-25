Динамо останется без денег: Жирона нашла клуб для Цыганкова и лишит киевлян бонусов

Украинский футболист Виктор Цыганков может покинуть "Жирону". Между игроком и клубом возник публичный конфликт.

В прошлом сезоне Жирона сенсационно вылетела из Ла Лиги в Сегунду. В связи с этим клуб согласился продать Виктора Цыганкова, сообщает журналист Нил Сола.

Куда может перейти Цыганков

Цыганков даже бойкотировал матч первого тура Сегунды, потому что Жирона обнародовала скандал. Тем не менее, похоже, что каталонцы нашли вариант для продажи вингера.

Сообщается, что клуб согласился на предложение амстердамского Аякса по украинцу. Нидерландцы предлагают "Жироне" 4 миллиона евро за украинца.

Еще 1 миллион испанский клуб может получить в виде бонусов. Главным преимуществом для Цыганкова в "Аяксе" является то, что летом команду возглавил Мичел. Именно он ранее тренировал украинца в Жироне.

Получит ли Динамо бонусы

Такая низкая цена обусловлена тем, что контракт Цыганкова с Жироной действует до лета 2027 года. Интересно, что испанцы должны были бы отдать половину трансферной стоимости Виктора Динамо.

Именно такое условие было прописано в договоре между киевлянами и каталонцами, когда Цыганков переходил в Жирону в 2023 году. Однако оказалось, что этот пункт не будет действовать в случае такого перехода в Аякс.

Бонус достался бы киевлянам, если бы трансферная стоимость украинца составляла не менее 5 миллионов евро. Однако Аякс предлагает в качестве гарантированной суммы лишь четыре миллиона, поэтому все эти деньги поступят напрямую в Жирону.

Как Цыганков играл за Жирону

Отметим, что в январе 2023 года испанцы заплатили Динамо ровно 5 миллионов евро за Цыганкова. За три с половиной года в клубе Виктор сыграл 119 матчей, забив 20 голов и отдав 23 голевые передачи.

В сезоне 2023/2024 украинец помог Жироне завоевать бронзовые медали в Ла Лиге. Ранее сообщалось, что Роман Яремчук близок к уходу из Олимпиакоса.