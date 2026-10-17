Мудрик может вернуться на поле позже – матч Шахтера стал негативным сигналом

Восстановление Михаила Мудрика после травмы лодыжки может занять больше времени, чем предполагалось. Футболист не присоединился к сбору своей команды.

Михаил Мудрик посетил матч Шахтера против АЕКа в Лиге чемпионов, который закончился победой украинской команды. В Англии это расценили как плохой знак, пишет источник The Spurs Web.

Что известно о восстановлении Мудрика

В начале недели Роберто Де Джезби повез свою команду в Марбелью, чтобы в теплом климате улучшить физическую форму и укрепить связи в команде.

Михаил остался в Лондоне, где в среду Шахтер одержал дебютную победу в Лиге чемпионов.

Это может означать, что украинский сборник еще не близок к возобновлению тренировок с партнерами по команде,

– говорится в сообщении.

Журналисты также добавляют, что главный тренер организовал эту поездку не только для работы над физической формой, но и для улучшения атмосферы в команде. Поэтому появление Мудрика в Испании ожидалось.

Что известно о травме, которую Мудрик получил в сентябре

Перед возобновлением АПЛ после международной паузы Роберто де Дзерби рассказал о состоянии здоровья Михаила Мудрика. Итальянец отметил, что украинец почувствовал боль в голеностопе во время своего первого и пока единственного матча за лондонцев.

В Тоттенхэме надеются, что футболист полностью выздоровеет к матчу против Кристал Пэлас, запланированному на 31 октября.