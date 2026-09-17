Украинцы покоряют ММА: менеджер Владислав Сорока отметил бум единоборств в нашей стране

Так давно украинские поклонники боевых искусств могли только мечтать о том, чтобы наши соотечественники выступали в ММА. Теперь украинцы уже готовы бросить вызов известным бойцам из самых престижных промоушенов.

Украинский ММА-менеджер Владислав Сорока в эксклюзивном интервью 24 Канала объяснил, что стало причиной настоящего бума смешанных единоборств в Украине.

Почему украинцев в ММА стало намного больше

Как пояснил Владислав Сорока, любая лига боевых искусств в Европе или США в первую очередь заинтересована в том, чтобы побеждали ее спортсмены. Иностранцев приглашают только с одной целью – чтобы те проиграли.

Раньше украинские менеджеры не ценили своих бойцов и не считали их будущими чемпионами, используя их лишь как средство заработка. Их привозили на турниры, чтобы они проиграли за фиксированный гонорар, а развитие их карьеры никого не интересовало.

Для меня каждый боец ценен, и я не хочу, чтобы он проиграл. Поэтому я никогда не соглашусь на бой, если вижу, что наш боец может проиграть. Раньше на это никто не обращал внимания, людей интересовали только деньги,

– сетует Сорока.

Менеджер утверждает, что многие спортсмены упустили возможности именно из-за тех людей, которые организовывали им поединки.

Зато сейчас отношение изменилось, и это позволило по-настоящему талантливым бойцам проявить себя. Теперь менеджеры уже обладают стратегическим мышлением и подбирают подопечным такие бои, которые подходят им самим, а не удобны для кого-то другого.

Это повлияло и на отношение к украинцам в других странах: теперь их с радостью принимают в таких государствах, как Польша, и даже хотят вместе с ними тренироваться.