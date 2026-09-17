Український ММА-менеджер Владислав Сорока в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, що сталося причиною справжнього буму змішаних єдинобортсв в Україні.

Чому українців в ММА стало набагато більше

Як пояснив Владислав Сорока, будь-яка ліга бойових мистецтв у Європі чи США в першу чергу зацікавлена в тому, щоб вигравали її спортсмени. Іноземців запрошують лише з однією метою – щоб ті програли.

Раніше українські менеджери не цінували своїх бійців і не вважали їх майбутніми чемпіонами, використовуючи тільки як засіб заробляння грошей. Їх привозити на турніри для програшу за фіксований гонорар, а розвиток їхньої кар'єри нікого не цікавив.

Для мене кожен боєць цінний і я не хочу, щоб він програв. Тому я ніколи не погоджуся на бій, коли я бачу, що наш боєць може програти. Колись на це ніхто не дивився, людей цікавили лише гроші,

– нарікає Сорока.

Менеджер стверджує, що багато спортсменів втратили можливості саме через тих людей, які організовували їм поєдинки.

Натомість зараз ставлення змінилося, і це дозволило справді талановитим бійцям показати себе. Тепер менеджери вже мають стратегічне розуміння і підбирають підопічним такі бої, які підходять їм, а не зручні для когось іншого.

Це вплинуло і на ставлення до українців в інших країнах: тепер їх радо приймають в таких державах як Польща і навіть хочуть з ними разом тренуватися.