Уэйн Гретцки – один из величайших игроков в истории мирового хоккея. Этот канадский спортсмен является обладателем множества рекордов в истории НХЛ.

Гретцки выступал на профессиональном уровне с 1978 по 1999 годы. Особенно приятно, что Уэйн – не чужой спортсмен для Украины, сообщает 24 Канал.

Как Гретцки связан с Украиной

Сам Уэйн родился 26 января 1961 года в городке Брентфорд в Канаде (провинция Онтарио). Поэтому сам хоккеист является настоящим предметом гордости для этой хоккейной страны.

Впрочем, его семья имела украинские корни. Бабушка легендарного хоккеиста по отцовской линии Мария была украинкой, поскольку родилась в городе Подгайцы в Тернопольской области.

В свою очередь, дедушка Гретцки Терентий – уроженец Беларуси. Он родился в селе Огдемер Берестейской области, но оно расположено всего в 20 километрах от границы с Украиной.

Отец хоккеиста Уолтер родился в Канаде после того, как Терентий и Мария эмигрировали туда. Однако он вырос в украиноязычной среде, где дедушка и бабушка общались между собой на украинском языке.

Сам Уэйн в детстве также слышал украинский язык от родных, поэтому частично понимает его. К слову, мать Гретцки, Филис, имеет английские корни.

Почему добился Уэйн Гретцки

Напомним, что спортсмен стал одним из лучших игроков НХЛ. Именно Гретцки принадлежит рекорд как самому результативному игроку в истории лиги.

Уэйн набрал целых 2857 очков, а до 2025 года был лучшим бомбардиром НХЛ с 894 шайбами. В итоге этот рекорд побил россиянин Александр Овечкин, который оказался среди сторонников пропутинской партии "Единая Россия".

На счету Уэйна целых четыре Кубка Стэнли в составе команды "Эдмонтон Ойлерз". Кроме того, канадец девять раз становился MVP сезона в НХЛ, что является рекордом.