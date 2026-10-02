Грецькі виступав на професійному рівні з 1978 по 1999 роки. Особливо приємно, що Вейн є нечужим спортсменом для України, повідомляє 24 Канал.

Як Грецькі пов'язаний з Україною

Сам Вейн народився 26 січня 1961 року в містечку Брентфорд в Канаді (провінція Онтаріо). Тож сам хокеїст є справжнім предметом для гордості для цієї хокейної країни.

Втім його сім'я мала українське коріння. Бабуся легендарного хокеїста по татовій лінії Марія була українкою, оскільки народилась у місті Підгайці на Тернопільщині.

У свою чергу дідусь Грецькі Терентій є уродженцем Білорусі. Він народився у селі Огдемер Берестейської області, але воно розташоване всього у 20-ти кілометрах від кордону з Україною.

Батько хокеїста Волтер народився в Канаді після того, як Терентій та Марія туди емігрували. Проте він виріс в україномовному середовищі, де дідусь і бабуся спілкувалися між собою українською.

Сам Вейн у дитинстві також чув українську мову від рідних, тому частково розуміє її. До слова, мати Грецькі Філіс має англійське коріння.

Чого досяг Вейн Грецькі

Нагадаємо, що спортсмен став одним з найкращих гравців в НХЛ. Саме Грецькі належить рекорд як найрезультативнішому гравцю в історії ліги.

Вейн набрав аж 2857 очок, а до 2025 року був найкращим бомбардиром НХЛ із 894 шайбами. Зрештою цей рекорд побив росіянин Олександр Овечкін, який опинився серед прихильників пропутінської партії "Єдина Росія".

На рахунку Вейна аж чотири Кубка Стенлі у складі команди Едмонтон Ойлерз. Окрім цього, канадець аж дев'ять разів здобувв звання MVP сезону в НХЛ, що є рекордом.