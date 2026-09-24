"Венгрия очень противная": Милевский дал откровенный прогноз на матч сборной Украины в Лиге наций

Сборная Украины готовится к старту в Лиге наций 2026/2027. Команда проведет первые официальные матчи под руководством Андреа Мальдеры.

Первый матч на турнире наша команда сыграет против Венгрии на выезде. Свой прогноз на матч в Будапеште дал бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, сообщает Sport.ua.

Чего ожидает Милевский от сборной Украины

Бывший футболист "сине-желтых" считает венгерскую команду довольно неприятным соперником. По мнению Артема, подопечные Марко Росси способны доставить неприятности нашей сборной.

Я здесь не вижу открытого матча. Венгрия очень неприятна на своем поле. Не в том смысле, что там какой-то космический уровень. Просто они умеют так сыграть, что ты весь матч мучаешься. В этом году они четыре раза играли дома и ни разу не проиграли. Венгрия будет играть в свой футбол: сжимают поле, цепляются за стандарт, набирают второй темп и так по кругу,

– заявил Милевский.

Кроме того, экс-игрок Динамо акцентировал внимание на кадровой проблеме нашей команды. Особенно Милевского беспокоит отсутствие Артема Довбика, который пропустил последние матчи "Болоньи" из-за травмы.

Мальдера только начинает цикл. Довбик в такой игре был бы очень кстати. Здесь может возникнуть момент, когда некуда бежать и нужно просто зацепиться за мяч в штрафной. Хотя делать вид, что мы едем в какую-то страшную Венгрию, тоже смешно. У нас есть Трубин, Забарный, Миколенко, Судаков, Шапаренко, Цыганков, Ярмоленко. Это действительно важно,

– говорит Артем.

В конечном итоге Милевский считает сборную Украины более сильной командой по составу, чем соперник. Тем не менее, он прогнозирует ничейный исход матча Венгрия – Украина.

Вполне допускаю, что Украина час будет страдать, а потом Цыганков один раз нормально примет мяч – и вот вам момент. Вообще, по ощущениям, венгры сейчас просто ровнее. А Украина может сыграть один хороший матч, а через несколько дней такой, что хоть на стену лезь. По классу мы все равно сильнее, поэтому не верю в победу Венгрии. Хотя они могут реализовать какой-нибудь стандарт или поймать нас на переходе. Мой прогноз – 1:1,

– подытожил экс-игрок Динамо.

Напомним, что нашими соперниками в группе Лиги наций станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Победа в группе выведет сборную Украины в дивизион А.

В случае второго места "сине-желтые" будут играть матчи плей-офф за право оказаться в "элите". Зато последнее место в группе отправит Украину в стыковые матчи за право не вылететь в лигу С.