Перший матч на турнірі наша команда зіграє проти Угорщини на виїзді. Свій прогноз на матч в Будапешті дав ексгравець Динамо та збірної України Артем Мілевський, повідомляє Sport.ua.

Чого чекає Мілевський від збірної України

Колишній футболіст "синьо-жовтих" вважає угорську команду досить неприємним суперником. На думку Артема, підопічні Марко Россі здатні зробити неприємно нашій збірній.

Я тут не бачу відкритого матчу. Угорщина дуже противна вдома. Не в сенсі, що там якийсь космос по класу. Просто вони вміють зробити так, щоб ти весь матч мучився. Цього року вони чотири рази зіграли вдома і жодного разу не програли. Угорщина у свій футбол і гратиме: стиснули поле, зачепилися за стандарт, підібрали другий темп і так по колу,

– заявив Мілевський.

Крім того, ексгравець Динамо закцентував увагу на кадровій проблемі нашої команди. Особливо Мілевського турбує відсутність Артема Довбика, який пропустив останні ігри Болоньї через пошкодження.

Мальдера тільки починає цикл. Довбик у такій грі був би дуже доречний. Тут може бути момент, коли нема куди бігти й треба просто зачепитися за м'яч у штрафному. Хоча робити вигляд, що ми їдемо до якоїсь страшної Угорщини, теж смішно. У нас є Трубін, Забарний, Миколенко, Судаков, Шапаренко, Циганков, Ярмоленко. Це реально важливо,

– каже Артем.

Зрештою Мілевський вважає збірну України кадрово сильнішою командою за суперника. Тим не менш, він прогнозує нічийний підсумок матчу Угорщина – Україна.

Цілком допускаю, що Україна годину страждатиме, а потім Циганков один раз нормально прийме м'яч – і ось вам момент. Взагалі по відчуттях угорці зараз просто рівніші. А Україна може видати один матч хороший, а через кілька днів такий, що хоч на стіну лізь. По класу ми все одно сильніші, тому не вірю в перемогу Угорщини. Хоча вони можуть знайти якийсь стандарт чи впіймати нас на переході. Мій прогноз – 1:1,

– резюмував ексгравець Динамо.

Нагадаємо, що нашими суперниками в групі Ліги націй стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перемога у квартеті виведе збірну України в дивізіоні А.

В разі другого місця "синьо-жовті" гратимуть матчі плей-оф за право опинитися в "еліті". Натомість останнє місце у групі відправить України в стикові ігри за невиліт в лігу С.