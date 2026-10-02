Мальдера объявил заявку на матч Украины против Северной Ирландии в Лиге наций

Сборная Украины готовится к третьему матчу в рамках Лиги наций 2026/2027. "Сине-желтые" выступают в дивизионе В.

Соперником команды Андреа Мальдеры станет сборная Северной Ирландии. В день матча, 2 октября, тренер объявил заявку на встречу, сообщает УАФ.

Кто попал в заявку

В нее могли попасть только 23 игрока, поэтому Мальдере пришлось отсеять семерых. Одним из них стал Виталий Миколенко, который из-за травмы уже покинул расположение сборной.

Также сыграть против Северной Ирландии не смогут Ванат, Велетень, Хлань, Пихаленок, Драмбаев и Михайличенко. Зато шанс дебютировать за "сине-желтых" получит Иван Варфоломеев.



Заявка сборной Украины на матч против Северной Ирландии / фото УАФ

Напомним, что матч против британцев будет номинально домашним для "сине-желтых", но пройдет в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского. Начало – 2 октября в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что Украина и Северная Ирландия набрали по 4 очка и возглавляют свою группу в лиге В. Команда Андреа Мальдеры начала свой путь минимальной победой над Венгрией.

Единственный гол в Будапеште забил Даниил Сикан. После этого сборная Украины отправилась в Тбилиси, где расписала нулевую ничью с Грузией.