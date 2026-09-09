Украинские теннисистки заработали более 2 миллионов долларов на US Open

В США подходит к концу последний турнир серии Grand Slam 2026 года. На US Open определились первые полуфиналисты в мужском и женском разрядах.

Среди участников турнира было и семь представительниц Украины. Однако ни одна из них так и не дошла до решающих этапов индивидуальных турниров, сообщает 24 Канал.

Каков доход украинцев на US Open

Тем не менее, нашим представителям удалось заработать неплохие призовые на US Open. Самой успешной украинкой на турнире стала Марта Костюк.

Киевлянка дошла до 1/8 финала в одиночном разряде, что позволило ей обогатиться на 480 тысяч долларов. Еще 25 тысяч Костюк заработала благодаря участию в парном соревновании.

Впрочем, наибольший доход на US Open получила Элина Свитолина. Одесситка выбыла в третьем круге одиночного турнира, получив 290 тысяч долларов.

Сколько заработали украинцы на US Open-2026:

Элина Свитолина – 540 тысяч долларов Марта Костюк – 505 тысяч долларов Юлия Стародубцева – 307 тысяч долларов Александра Олейникова – 208 тысяч долларов Ангелина Калинина – 180 тысяч долларов Дарья Снигур – 157 тысяч долларов Даяна Ястремская – 140 тысяч долларов Вероника Подрез – 40 тысяч долларов Виталий Сачко – 40 тысяч долларов Анастасия Соболева – 32 тысячи долларов

Но при этом Элина вышла в полуфинал в миксте в паре со своим мужем Гаэлем Монфисом. Это добавило еще 250 тысяч к ее гонорару, что в сумме составило 540 тысяч долларов.

В целом же семь наших девушек, игравших в основной стадии соревнований, заработали в сумме около 2 миллионов долларов. Также в квалификации участвовали Вероника Подрез, Виталий Сачко и Анастасия Соболева.

Они заработали в общей сложности 112 тысяч. К слову, украинская теннисистка Александра Олейникова объявила о создании своего благотворительного фонда.