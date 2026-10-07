"Новички должны были набраться опыта еще в предыдущем штабе": реакция Юрия Вирта на поражение от Венгрии

Сборная Украины в 4-м туре Лиги наций уступила на домашнем поле сборной Венгрии со счетом 1:2. Этот матч стал заключительным в сентябрьско-октябрьском цикле подопечных Андреа Мальдеры.

Украинский тренер, наставник ФК "Пробий" и бывший игрок сборной Украины Юрий Вирт в эксклюзивном интервью 24 Каналу поделился своими мыслями после матча с венграми. В частности, он сравнил первый матч в Будапеште с заключительным в Трнаве.

Какой из двух матчей против сборной Венгрии был лучше

Каким вы увидели матч "Украина" – "Венгрия"? Заметили ли вы прогресс в игре команды?

Давайте сравним нашу первую игру, когда мы выиграли 1:0, и эту, когда мы проиграли. Все-таки логично, что в первом матче мы, наверное, не заслуживали победы, потому что сборная Венгрии выглядела лучше, но мы забили и надежно сыграли в обороне.

А вот второй матч… Ну, мы точно не заслужили поражения, ведь в первом тайме была качественная, хорошая игра, было много атак и хороших моментов для взятия ворот. Могли забивать. Наша команда играла агрессивно, но не хватило просто реализации голевых моментов.

Во втором тайме все-таки этот пропущенный мяч на 52-й минуте немного выбил нашу команду из колеи. Но на 60-й минуте вышли свежие футболисты – Яремчук, Ванат, Хлань – и помогли исправить ситуацию. Но сразу же снова пропустили. И вроде бы совсем не проигрышный матч, а результат 1:2.

Поэтому разочарование было у всех: и у тренера, и у футболистов, и у болельщиков.

На мой взгляд, команда много времени провела в атаке, ведь после первых трех матчей звучала критика, что мы мало создаем моментов. В этом матче команда достаточно времени провела в атаке, имела голевые моменты, но подвела реализация.

Я посмотрел статистику – 17 ударов по воротам, но из них только два в створ. Это, на мой взгляд, мало, это нужно исправлять. А в плане игры, в плане отношения команда понравилась. Что мы допускаем легкие ошибки, не доигрываем до конца в обороне, – это тоже разочаровывает.

В плане эмоций, заряженности вы заметили изменения?

В этом плане обе игры против Венгрии были лучшими. Много желания, старания, борьбы. Было много столкновений. Наша команда в этом аспекте хорошо выглядела, и это нужно отметить. Но такие досадные ошибки свели всю отличную работу на нет.

Как выступили новички сборной

Немало игрового времени получили футболисты, которые до этого имели минимальный опыт в сборной.

Мне понравилась наша атакующая тройка – Пономаренко, Краснопир и Велетень. Действительно были очень активны. И еще Крупский. Выглядели не как новички, а как игроки, которые уже несколько лет в сборной. Поэтому я удивлен, ведь мы увидели, что эти футболисты могли бы и раньше попасть в сборную.

Игра показала, что у них действительно есть хороший потенциал. Поэтому я думаю, что сборная будет строиться именно на этих футболистах и в будущем. Им просто не хватало чуть-чуть хладнокровия перед воротами.

Считаете, их нужно было выставлять раньше, еще при предыдущем тренерском штабе?

Думаю так. Понимаете, это был выбор Сергея Реброва, его видение – почему, как и к чему. На мой взгляд, эти игроки могли и раньше оказаться в национальной сборной и сейчас уже не были бы новичками, имели бы опыт и хладнокровие. Я считаю, что своей игрой в клубе они уже давно заслуживали того, чтобы получать больше игрового времени в сборной.