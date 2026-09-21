Почему Украина должна победить Венгрию: сравнение трансферной стоимости игроков

Вскоре сборная Украины начнет свое выступление в сезоне 2026/27 Лиги наций. Первыми соперниками команды Андреа Мальдери станут венгры.

Обе национальные команды проведут оба очных матча уже в ходе этой международной паузы. О том, сколько же стоят сборные Украины и Венгрии, сообщает 24 Канал.

Стоимость заявок сборных Украины и Венгрии

У команд пока несколько неравные составы, ведь Андреа Мальдера заявил на предстоящие матчи 30 игроков, в то время как Марко Росси – 25.

В таких условиях сборная Венгрии уступает по стоимости. Ее оценочная стоимость составляет 186,6 миллиона евро, тогда как Украина "стоит" 262,4 миллиона евро, по информации портала Transfermarkt.

Топ-10 самых дорогих футболистов противостояния:

1. Доминик Собослай, Венгрия, Ливерпуль, 100 миллионов евро;

Доминик Собослай, Венгрия, Ливерпуль, 100 миллионов евро; 2. Илья Забарный, Украина, ПСЖ, 40 миллионов евро;

Илья Забарный, Украина, ПСЖ, 40 миллионов евро; 3. Милош Керкез, Венгрия, Ливерпуль, 35 миллионов евро;

Милош Керкез, Венгрия, Ливерпуль, 35 миллионов евро; 4–6. Анатолий Трубин, Украина, Бенфика, 25 миллионов евро;

Анатолий Трубин, Украина, Бенфика, 25 миллионов евро; 4–6. Виталий Миколенко, Украина, Эвертон, 25 миллионов евро;

Виталий Миколенко, Украина, Эвертон, 25 миллионов евро; 4–6. Георгий Судаков, Украина, Бенфика, 25 миллионов евро;

Георгий Судаков, Украина, Бенфика, 25 миллионов евро; 7–8. Виктор Цыганков, Украина, Аякс, 15 миллионов евро;

Виктор Цыганков, Украина, Аякс, 15 миллионов евро; 7-8. Владислав Ванат, Украина, Жирона, 15 миллионов евро;

Владислав Ванат, Украина, Жирона, 15 миллионов евро; 9. Алекс ВОТ, Венгрия, Борнмут, 12 миллионов евро;

Алекс ВОТ, Венгрия, Борнмут, 12 миллионов евро; 10-11. Николай Матвиенко, Украина, Шахтер, 12 миллионов евро;

Николай Матвиенко, Украина, Шахтер, 12 миллионов евро; 10-11. Матвей Пономаренко, Украина, Динамо, 12 миллионов евро.

С самыми дорогими футболистами обеих команд все понятно. Здесь можно выделить Доминика Собослая и Илью Забарного, которые оказались в верхней части списка.

Среди самых дешевых неожиданно оказался Андрей Ярмоленко. Легендарный 36-летний вингер стоит 1 миллион евро. Дешевле в сборной Украины только дебютант Иван Варфоломеев из английского Линкольна – 700 тысяч евро.

В сборной Венгрии внизу списка находятся Арон Докторич (Вашаш), который оценивается в 300 тысяч евро, и Бенце Гундел-Такач (Залаегерсег) – 400 тысяч евро.

Когда будет играть Украина

Напомним, что Украина будет играть в дивизионе В Лиги наций. Соперниками "сине-желтых" по группе будут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.

Расписание матчей на сентябрь и октябрь следующее:

25 сентября, 21:45. Венгрия – Украина

28 сентября, 19:00. Грузия – Украина

2 октября, 21:45. Украина – Северная Ирландия 5 октября,

21:45. Украина – Венгрия

Напомним, что эксклюзивно для 24 Канала перспективы сборной Украины в стартовом отрезке Лиги наций 2026/27 проанализировал известный тренер Олег Федорчук.