5 тур УПЛ – расписание, результаты матчей и видео голов
В пятницу, 4 сентября, стартовал 5-й тур украинской Премьер-лиги по футболу, который продлится до воскресенья. Центральным матчем тура станет встреча лидера чемпионата Карпат и чемпиона прошлого сезона – Шахтера.
Расписание матчей, а также результаты и видео голов 5-го тура чемпионата Украины сезона 2026/2027 – смотрите на сайте 24 Канала.
Расписание и результаты матчей 5-го тура УПЛ
- 4 сентября
Черноморец – Левый Берег 0:0
Черноморец – Левый берег: видеообзор матча
Полесье – Кудривка (18:00)
- 5 сентября
Кривбасс – Колос (13:00)
Харьков – Оболонь (13:00)
Карпаты – Шахтер (18:00)
- 6 сентября
Динамо – ЛНЗ Черкассы (13:00)
Верес – Заря (15:30)
Эпицентр – Буковина (18:00)
Напомним, Карпаты – лидер чемпионата Украины и единственная команда, не проигравшая ни одного матча. В активе зеленых львов 10 очков, тогда как главные преследователи львовян, Полесье и Шахтер, набрали по 9 очков.