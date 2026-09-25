Сборные Венгрии и Украины 25 сентября встретятся в рамках 1-го тура нового сезона Лиги наций УЕФА. Матч между командами состоится в Будапеште на "Пушкаш Арене".

Поединок Венгрия – Украина начнется в 21:45 по киевскому времени. Следить за игрой онлайн можно на сайте 24 Канала.

Венгрия – Украина онлайн

Обе команды выступают во второй по силе Лиге B, где соперниками Украины и Венгрии также являются сборные Грузии и Северной Ирландии., где соперниками Украины и Венгрии также являются сборные Грузии и Северной Ирландии. Все матчи группового этапа Лиги наций состоятся осенью 2026 года.

Для украинской сборной это уже пятый сезон в Лиге наций: трижды команда играла в Лиге B и один раз – в элитной Лиге А.

К матчу с венграми сборная Украины подходит с новым главным тренером Андреа Мальдерой, который возглавил команду весной. Это будет первый официальный матч для итальянского специалиста во главе "сине-желтых".

В то же время наша сборная попробует впервые обыграть Венгрию, ведь две предыдущие игры в 1992 году завершились в пользу географического соседа Украины.

24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Венгрия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Текстовая онлайн-трансляция появится в день матча.