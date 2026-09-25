С тремя новичками: Мальдера объявил состав сборной Украины на матч Лиги наций против Венгрии

Футбольная сборная Украины готовится к первому матчу в Лиге наций 2026/2027. Подопечные Андреа Мальдеры выступят в дивизионе B.

Первым соперником нашей команды станет сборная Венгрии, с которой мы сыграем на выезде. В день встречи Андреа Мальдера определился с составом на матч, сообщает УАФ.

Кто может сыграть с Венгрией

На сбор итальянец вызвал целых 30 игроков, тогда как в заявку могли попасть только 23 из них. В итоге стало ясно, что вне заявки окажется Иван Варфоломеев, который должен был пропустить матч из-за дисквалификации.

Также против Венгрии не сыграют Роман Яремчук и Николай Шапаренко, которые не попали в заявку. Зато в списке Мальдеры оказались дебютанты Георгий Ермаков, Александр Драмбаев, Илья Крупский, Игорь Краснопир и Максим Хлань.

Заявка сборной Украины:

Георгий Ермаков (Харьков) Илья Крупский (Харьков) Эдуард Сарапий (Полесье) Валерий Бондарь (Шахтер) Александр Драмбаев (ЛНЗ) Владимир Бражко (Динамо) Андрей Ярмоленко (Динамо) Георгий Судаков (Бенфика) Максим Хлань (Гурник) Игорь Краснопир (Полесье) Владислав Ванат (Жирона) Анатолий Трубин (Бенфика) Илья Забарный (ПСЖ) Даниил Сикан (Андерлехт) Виктор Цыганков (Аякс) Виталий Миколенко (Эвертон) Александр Назаренко (Полесье) Олег Очеретько (Шахтер) Егор Назарина (Шахтер) Александр Зубков (АЕК) Матвей Пономаренко (Динамо) Николай Матвиенко (Шахтер) Дмитрий Ризник (Шахтер)

Матч Венгрия – Украина начнется в 21:45 по киевскому времени. Встречу можно будет посмотреть онлайн на OTT-платформе Megogo, а также на канале Megogo Спорт.

Напомним, что сборная Украины будет играть в дивизионе B в одной группе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией. Победа в группе выведет "сине-желтых" напрямую в лигу А.

Второе место отправят Украину в стыковые матчи за право сыграть в "элите". Зато в случае последнего места в группе подопечные Мальдеры будут сражаться в плей-офф за право остаться в лиге B.

Кстати, за день до матча с венграми Андреа Мальдера провел пресс-конференцию для журналистов. Среди прочего итальянец упомянул о своем предшественнике в сборной Украины Сергее Реброве.