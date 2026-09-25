Першим суперником нашої команди стане збірна Угорщини, з якою гратимемо на виїзді. В день зустрічі Андреа Мальдера визначився із заявкою на матч, повідомляє УАФ.
Хто може зіграти з Угорщиною
На збір італієць викликав аж 30 гравців, тоді як у заявку могло потрапити тільки 23 з них. Зрештою було зрозуміло, що поза заявкою опиниться Іван Варфоломєєв, який мав пропустити матч через дискваліфікацію.
Також проти Угорщини не зіграють Роман Яремчук та Микола Шапаренко, які не потрапили в заявку. Зате у списку Мальдери опинились дебютанти Георгій Єрмаков, Олександр Драмбаєв, Ілля Крупський, Ігор Краснопір та Максим Хлань.
Заявка збірної України:
- Георгій Єрмаков (Харків)
- Ілля Крупський (Харків)
- Едуард Сарапій (Полісся)
- Валерій Бондар (Шахтар)
- Олександр Драмбаєв (ЛНЗ)
- Володимир Бражко (Динамо)
- Андрій Ярмоленко (Динамо)
- Георгій Судаков (Бенфіка)
- Максим Хлань (Гурнік)
- Ігор Краснопір (Полісся)
- Владислав Ванат (Жирона)
- Анатолій Трубін (Бенфіка)
- Ілля Забарний (ПСЖ)
- Данило Сікан (Андерлехт)
- Віктор Циганков (Аякс)
- Віталій Миколенко (Евертон)
- Олександр Назаренко (Полісся)
- Олег Очеретько (Шахтар)
- Єгор Назарина (Шахтар)
- Олександр Зубков (АЕК)
- Матвій Пономаренко (Динамо)
- Микола Матвієнко (Шахтар)
- Дмитро Різник (Шахтар)
Матч Угорщина – Україна розпочнеться о 21:45 за київським часом. Зустріч можна буде подивитися онлайн на ОТТ-платформі Megogo, а також каналі Megogo Спорт.
Нагадаємо, що збірна України гратиме в дивізіоні B в одній групі з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією. Перемога у квартеті виведе "синьо-жовтих" напряму в лігу А.
Друге місце відправить Україну в стикові матчі з право зіграти в "еліті". Натомість в разі останньої позиції у квартеті підопічні Мальдери битимуться у плей-оф за право залишитись в лізі B.
До слова, за день до матчу із угорцями Андреа Мальдера провів пресконференцію для журналістів. Серед іншого італієць згадав про свого попередника в збірній України Сергія Реброва.