Первым соперником нашей команды станет сборная Венгрии, с которой мы сыграем на выезде. В день встречи Андреа Мальдера определился с составом на матч, сообщает УАФ.
Кто может сыграть с Венгрией
На сбор итальянец вызвал целых 30 игроков, тогда как в заявку могли попасть только 23 из них. В итоге стало ясно, что вне заявки окажется Иван Варфоломеев, который должен был пропустить матч из-за дисквалификации.
Также против Венгрии не сыграют Роман Яремчук и Николай Шапаренко, которые не попали в заявку. Зато в списке Мальдеры оказались дебютанты Георгий Ермаков, Александр Драмбаев, Илья Крупский, Игорь Краснопир и Максим Хлань.
Заявка сборной Украины:
- Георгий Ермаков (Харьков)
- Илья Крупский (Харьков)
- Эдуард Сарапий (Полесье)
- Валерий Бондарь (Шахтер)
- Александр Драмбаев (ЛНЗ)
- Владимир Бражко (Динамо)
- Андрей Ярмоленко (Динамо)
- Георгий Судаков (Бенфика)
- Максим Хлань (Гурник)
- Игорь Краснопир (Полесье)
- Владислав Ванат (Жирона)
- Анатолий Трубин (Бенфика)
- Илья Забарный (ПСЖ)
- Даниил Сикан (Андерлехт)
- Виктор Цыганков (Аякс)
- Виталий Миколенко (Эвертон)
- Александр Назаренко (Полесье)
- Олег Очеретько (Шахтер)
- Егор Назарина (Шахтер)
- Александр Зубков (АЕК)
- Матвей Пономаренко (Динамо)
- Николай Матвиенко (Шахтер)
- Дмитрий Ризник (Шахтер)
Матч Венгрия – Украина начнется в 21:45 по киевскому времени. Встречу можно будет посмотреть онлайн на OTT-платформе Megogo, а также на канале Megogo Спорт.
Напомним, что сборная Украины будет играть в дивизионе B в одной группе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией. Победа в группе выведет "сине-желтых" напрямую в лигу А.
Второе место отправят Украину в стыковые матчи за право сыграть в "элите". Зато в случае последнего места в группе подопечные Мальдеры будут сражаться в плей-офф за право остаться в лиге B.
Кстати, за день до матча с венграми Андреа Мальдера провел пресс-конференцию для журналистов. Среди прочего итальянец упомянул о своем предшественнике в сборной Украины Сергее Реброве.