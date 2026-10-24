Наставника Баварии не пускают на работу: что требуют от тренера

В немецкой Баварии не позволяют Венсану Компани вернуться к своим обязанностям. Все из-за одного инцидента, произошедшего на тренировке.

Об этом сообщает аккаунт Bayern & Germany в социальной сети X. Это стало продолжением событий, когда тренера вертолетом госпитализировали прямо с поля во время тренировки Баварии.

Как себя чувствует Компани

Как сообщает источник, Венсан Компани продолжает восстанавливаться после вирусной инфекции. Тренер мюнхенцев до сих пор находится под наблюдением врачей.

Интересно, что несколько дней назад бельгийский специалист уже находился в больнице, где пробыл ночь и прошел обследование. Тогда результаты не выявили у тренера никаких проблем.

В Баварии при этом отмечают, что тренер часто мало спит и работает до поздней ночи. Несмотря на то, что у него были проблемы со здоровьем, он непосредственно на поле руководил тренировкой своих подопечных. А затем отправился наблюдать за занятием второй команды, во время которого бельгийцу и стало плохо.

Теперь в мюнхенском клубе настаивают, чтобы наставник взял столько времени, сколько ему нужно для полного восстановления, прежде чем вернуться к работе. Руководство клуба требует, чтобы Компани снизил нагрузку и отдохнул.

Что известно о выступлениях Баварии в этом сезоне

Бавария традиционно является главным фаворитом на победу в чемпионате Германии в этом сезоне. Правда, после 6 туров мюнхенцы не были лидерами Бундеслиги. После 5 туров турнирную таблицу сенсационно возглавлял Фрайбург. Сейчас же лидирующие позиции заняла Боруссия из Дортмунда.

Кроме того, Бавария традиционно является одной из главных претенденток на победу в Лиге чемпионов. Правда, и в еврокубках мюнхенцы пока не демонстрируют мощной игры. За 3 матча они набрали 5 очков. В последнем матче Лиги чемпионов, в частности, сыграли в в матче с чемпионом Англии с лондонским Арсеналом.