"Это было самое странное": тренер Жироны упрекнул Цыганкова за поведение после вылета из Ла Лиги

Главный тренер испанской команды Кике Альварес отметил, что бывший уже футболист "Жироны" Виктор Цыганков неприятно удивил во время трансферного окна. Но украинец был не единственным.

Кике Альварес затронул тему ухода из клуба украинского вингера Виктора Цыганкова. Своими мыслями специалист поделился с изданием L`Esportiu.

Почему тренер Жироны вспомнил о Цыганкове

Виктор был одним из лидеров Жироны, а впоследствии покинул клуб после бойкота матчей.

Ситуация с Цыганковым была самой странной. Она оставалась такой с самого начала, особенно учитывая его значение для команды и любовь болельщиков,

– сказал Альварес.

В то же время тренер отметил, что не только 28-летний новичок Аякса вел себя таким образом. Специалист признался, что летом многие футболисты испытывали неопределенность после того, как команда вылетела в низший дивизион.

Что происходило в карьере Цыганкова до сезона 2026/27

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич заявил, что считает переход в амстердамский Аякс благоприятным шагом в карьере для 28-летнего футболиста.

Отметим, что в январе 2023 года испанцы заплатили Динамо ровно 5 миллионов евро за Цыганкова. За три с половиной года в клубе Виктор сыграл 119 матчей, забив 20 голов и отдав 23 голевые передачи.

В сезоне 2023/2024 украинец помог Жироне завоевать бронзовые медали в Ла Лиге.