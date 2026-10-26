Владимир Кличко узнал, как на самом деле к нему относится мать Хайден Панеттьери

Бывший чемпион мира по боксу узнал о решении суда о назначении его временным опекуном наследства дочери. Мать Хайден Панеттьери высказала свое мнение по этому поводу.

О решении суда и позиции матери Хайден Панеттьери сообщает NBC Los Angeles. Мать бывшей актрисы Лесли Фогель высказала свое мнение о Владимире Кличко.

Каково решение суда и отношение матери Хайден Панеттьери к Кличко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко получил разрешение суда Калифорнии временно управлять имуществом своей 11-летней дочери Каи, которая унаследовала состояние своей матери, американской актрисы Хайден Панеттьери.

Судья Стефани Санторо назначила Кличко-младшего временным опекуном наследства дочери до определения постоянного распорядителя имущества. Мать Хайден Панеттьери Лесли Фогель поддержала назначение Владимира Кличко опекуном.

В судебных документах отмечается, что Кличко подчеркивал, что его цель – исключительно защитить будущие активы дочери.

Что случилось с бывшей невестой Кличко Хайден Панеттьери

Хайден Панеттьери – американская актриса, известная благодаря ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл". Она начала встречаться с украинским боксером в 2009 году. В 2013 году пара обручилась, а в 2014 году у них родилась дочь Кая.

Однако после родов у актрисы началась депрессия, она злоупотребляла алкоголем и даже принимала наркотические вещества. Поэтому Кличко и Панеттьери расстались. Владимир Кличко взял дочь с собой в Украину, где в ее воспитании помогает бабушка Каи – мама спортсмена.

Хайден скончалась 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала случайная передозировка несколькими препаратами, в частности фентанилом.