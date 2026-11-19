Владимир Путин выразил возмущение в связи с решением IIHF не допускать российских хоккеистов к участию в молодежном чемпионате мира. Диктатор заявил о нарушении международного права и Олимпийской хартии.

Российские власти продолжают требовать возвращения своих спортсменов на международные соревнования, несмотря на полномасштабную войну против Украины. На этот раз глава Кремля решил лично высказаться по поводу ситуации с молодежной хоккейной сборной в комментарии российским СМИ.

Путин назвал решение IIHF грубым нарушением

После саммита в Китае Путин пожаловался, что Международная федерация хоккея проигнорировала постановление Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) о допуске российских команд.

Глава Кремля назвал такое решение пренебрежением нормами международного спортивного права.

Это грубое нарушение Олимпийской хартии и шаги в направлении уничтожения олимпизма в целом. Спорт, как и искусство, должен объединять людей, но кто-то, видимо, не хочет этого объединения, а хочет нарастания тревожной, конфликтной ситуации,

– заявил Путин.

В России продолжают возмущаться спортивными санкциями

Это не первый случай, когда Путин публично жалуется на ограничения в отношении российских спортсменов. В Кремле регулярно требуют возвращения своих представителей в международный спорт, пытаясь представить санкции как несправедливое отношение к стране.

Ранее российские власти также выражали недовольство решением Финляндии не допускать российских фигуристов для участия в соревнованиях на своей территории.

Напомним, что Лозаннский спортивный арбитражный суд разрешил российским сборным по хоккею участвовать в международных соревнованиях. Впрочем, это решение обернулось массовым протестом со стороны других хоккейных федераций.