В Украине мобилизовали известного футболиста, а потом он оказался в Болгарии

Бывший футболист молодежной и юношеской сборных Украины Владислав Вакула подписал контракт с болгарским клубом. Ранее сообщалось о его мобилизации в ВСУ.

Бывший футболист Шахтера и ряда других украинских клубов будет выступать во Второй лиге болгарского чемпионата. Что Вакула будет защищать цвета местной Фратрии, сообщил официальный сайт Болгарского футбольного союза.

Что известно о будущем Вакулы

Источник не раскрывает подробности контракта футболиста с клубом, но сообщает, что 27-летний Вакула уже дебютировал за "Фратрию" в официальных матчах. Он провел на поле 13 минут, в течение которых не отличился результативными действиями.

Примечательно, что в августе украинские СМИ сообщали о мобилизации футболиста в ВСУ. В тот момент вингер находился без контракта после прекращения сотрудничества с Зарей.

Сообщалось, что после задержания представителями ТЦК футболист прошел военно-медицинскую комиссию. По ее результатам Вакулу якобы направили в учебный центр, где он должен был пройти военную подготовку.

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