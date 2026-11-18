Уже 6 декабря состоится жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года. Он пройдет с марта 2027 года по март 2028 года.

В УЕФА определили судьбу России перед предстоящим турниром. Сборная страны-агрессора не включена в состав участников отборочных матчей на Евро-2028, сообщает сайт УЕФА.

Что известно о позиции УЕФА в отношении сборной России

Сборная России не допущена к отборочным матчам Евро-2028. Ни в одной из пяти корзин, на которые разделены 54 участника отбора на чемпионат Европы, нет сборной России.

Пресс-служба УЕФА опубликовала циркуляр, в котором подробно описала процесс предстоящей жеребьевки. В отборе на Евро примут участие 54 сборные, участвовавшие в Лиге наций сезона 2026/27. Сборной России среди них не было, поэтому и в отборе на Евро приспешников Путина не будет.

Следует отметить, что УЕФА исключил все российские сборные и футбольные команды из всех международных соревнований сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Несмотря на некоторые разговоры о том, что УЕФА может вернуть россиян в футбол, реальное решение выглядит иначе. В то же время под санкции УЕФА не попала сборная Беларуси, и она будет участвовать в отборочных матчах к чемпионату Европы 2028 года.

Как на решение УЕФА отреагировали российские болельщики

Было интересно почитать, как на ожидаемое решение УЕФА реагируют в самой стране-террористке. Некоторые из них даже вполне адекватно обвиняют во всем решение Путина проводить так называемую СВО. Другие пишут, что им стоит переходить в азиатскую конфедерацию, поскольку в Европе их никто видеть не хочет.

А вот третьи не понимают, что вся проблема в военной политике их лидера Путина. Они ищут теории заговора, мол, континентальный чемпионат пройдет в Великобритании, и там сделают все, чтобы не пустить к себе россиян. Некоторые продолжают показывать "кузькину мать" и говорить, что они проживут без Евро, но вся Европа почувствует военную мощь россиян.

Напомним, что недавно Спортивный арбитражный суд в Лозанне обязал вернуть российские сборные по хоккею на чемпионат мира. Впрочем, это решение обернулось массовым демаршем со стороны других стран и даже спонсоров, которые отказались поддерживать турнир, в котором могут участвовать россияне.