Португальская федерация футбола сделала заявление о Роналду: получил ли Криштиану наказание

Криштиану Роналду самовольно покинул лагерь сборной Португалии из-за скандала с главным тренером. Все произошло после того, как футболист весь матч против Норвегии провел на скамейке запасных.

После матча со скандинавами состоялся разговор между игроком и тренером португальцев Жорже Жезушем. Конфликт, казалось бы, удалось уладить, но после заявления тренера о том, что он не гарантирует Роналду место в составе, Криштиану самовольно покинул лагерь национальной команды. Португальская федерация футбола отреагировала на инцидент.

Что заявили в федерации

В заявлении на сайте организации говорится, что Роналду самовольно покинул расположение сборной Португалии в Копенгагене. Впрочем, подготовка к следующим матчам будет проходить в штатном режиме.

К ним готовятся остальные 24 футболиста, находящиеся в распоряжении Жорже Жезуша. Делегация команды, как и прежде, сосредоточена на достижении поставленных перед ней целей,

– говорится в заявлении федерации.

При этом там не сообщается о том, будут ли применены к Роналду штрафные санкции. В частности, ему может грозить отстранение от сборной сроком на 6 месяцев.

Что известно о демарше Роналду

В матче против сборной Норвегии Криштиану Роналду впервые с 2008 года провел весь матч португальцев на скамейке запасных. Он был очень недоволен таким решением тренера Жорже Жезуша. Сам тренер прокомментировал эту ситуацию и заявил, что она не влияет на других игроков в команде.

В то же время в Португалии нашли еще одну возможную причину ухода Роналду из сборной. Самое главное, конечно, это недовольство действиями Жорже Жезуша. Впрочем, местные СМИ также сообщают, что Криштиану мог обидеться на федерацию, потому что его сына не вызвали в сборную Португалии U-16, где юноша ранее играл.