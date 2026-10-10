Больше получают лишь три футболиста: стала известна зарплата Цыганкова в Аяксе

Виктор Цыганков этим летом перешел из Жироны в Аякс. Стала известна зарплата украинца в амстердамском клубе.

Данные о зарплате вингера в Эредивизи приводит авторитетный источник Capology. По их информации, Цыганков занимает четвертое место среди самых высокооплачиваемых футболистов Аякса.

Какова зарплата Цыганкова в Аяксе

Как сообщает источник, Цыганков получает в Аяксе почти 3 миллиона евро в год (а точнее – 2,95 миллиона евро). Кроме того, украинец может получать дополнительные бонусы за результативные действия, то есть голы и ассисты, в сумме 740 тысяч евро.

Самую высокую зарплату в Аяксе получают Юлиан Брандт и Софьян Амрабат. Их годовая выплата составляет примерно 3,92 миллиона евро.

Как Цыганков играет за Аякс

Цыганков перешел в Аякс во время летнего трансферного окна. Он очень не хотел играть за Жирону в Сегунде, потому что даже поссорился с клубом и потерял игровую практику. В итоге вариант с амстердамцами устроил и самого игрока, который теперь снова играет под руководством экс-тренера Жироны Мишеля, и финансовые аппетиты каталонского клуба.

В Жироне об украинце отзывались без злобы и с уважением. Тренер каталонцев охарактеризовал поведение Цыганкова в ходе летнего трансферного окна назвал его "странным". Хотя и добавил, что летом в Жироне таких было не один.

В этом сезоне украинец уже отыграл 145 минут в 4 матчах за Аякс. В его активе 1 гол и 1 голевая передача. Контракт вингера с голландцами действует до 2029 года.

Гол украинец за отличился в матче против Виллема II. Тот матч он начал на скамейке запасных, но вышел на поле на 57-й минуте и сделал счет 3:0 в пользу Аякса.