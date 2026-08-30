Сколько зарабатывают украинские футболисты в Европе: рейтинг зарплат игроков сборной

В Европе стартовал новый футбольный сезон 2026/2027, и вместе с ним начали выступления и украинские легионеры. Более десяти игроков из нашей страны будут выступать в семи ведущих лигах континента.

Украинцы уезжают за границу не только ради карьерного роста, но и в поисках более высоких зарплат. "24 Канал" рассказывает, сколько получают легионеры из Украины в европейских клубах, сообщает 24 Канал.

Сколько зарабатывают игроки сборной Украины

Еще недавно самым высокооплачиваемым украинским игроком был Александр Зинченко. Прошлый сезон полузащитник провел в Ноттингем Форест и Аяксе, где получал около 8 миллионов евро в год.

Однако сейчас Александр является свободным агентом, а из-за травмы крестообразных связок он пока не нашел новый клуб. Поэтому пока Зинченко выпал из рейтинга зарплат наших легионеров.

Сейчас на первом месте находится защитник ПСЖ Илья Забарный. После переезда во Францию из Борнмута его оклад вырос до 5,45 миллиона евро за сезон (до вычета налогов).

С ним мог бы конкурировать Михаил Мудрик. У вингера зарплата в Челси составляет около 5,2 миллиона, но за счет бонусов может вырасти до 6,7 миллиона.

Однако на данный момент будущее игрока в Челси находится под вопросом. Мудрик отбыл 20-месячную дисквалификацию из-за допинг-теста, и теперь "синие" ищут вариант аренды для Михаила.

Рейтинг зарплат украинских легионеров в топ-чемпионатах:

МЕСТО ИГРОК КЛУБ ГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1 Илья Забарный ПСЖ 5,45 миллиона евро 2 Михаил Мудрик Челси 5,2 миллиона евро 3 Андрей Лунин Реал 4,58 миллиона евро 4 Анатолий Трубин Бенфика 3,85 миллиона евро 5 Артем Довбик Болонья 3,7 миллиона евро 6 Виталий Николенко Эвертон 3,53 миллиона евро 7 Владислав Ванат Жирона 2,71 миллиона евро 8 Георгий Судаков Бенфика 1,92 миллиона евро 9 Егор Ярмолюк Брентфорд 1,5 миллиона евро 10 Александр Зубков АЕК 1,5 миллиона евро 11 Роман Яремчук Олимпиакос 1,5 миллиона евро 12 Руслан Малиновский Трабзонспор 1,5 миллиона евро 13 Данило Сикан Андерлехт 1,3 миллиона евро 14 Ефим Конопля Боруссия М 1 миллион евро

Топ-тройку украинских легионеров по зарплатам замыкает вратарь Реала Анатолий Трубин. Его оклад составляет 4,58 миллиона в год без учета бонусов.

Также потенциально в этот рейтинг должен входить Виктор Цыганков, который недавно перешел в Аякс. До сих пор в СМИ не фигурировала его зарплата в амстердамской команде.

Вингер перешел из Жироны, где его зарплата составляла ориентировочно 2,7 миллиона евро в год. Ранее Мирон Маркевич прокомментировал переход Цыганкова в Аякс.